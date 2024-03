Pflegekräfte: Jetzt kommt Unterstützung aus Indien

Ausbildung und Deutschkurs in Indien

Ermöglichen soll das eine Partnerschaft zwischen dem Land und den Diözesen Eisenstadt und Kanjirapally. Die Pflegekräfte sollen in Indien ausgebildet werden und dort auch schon Deutsch lernen, kündigte Schneemann bei der Unterzeichnung einer Absichtserklärung an. Details zur neuen Pflegepartnerschaft werden in den kommenden Wochen vertraglich vereinbart. „Wir können versichern, dass wir gut ausgebildete Krankenpflegekräfte senden, die ihre Arbeit als Berufung sehen und sie mit vollem Herzen ausüben werden. Sie werden mit Sicherheit für das Burgenland eine große Bereicherung sein“, sagte der Bischof der Diözese Kanjirapally, Jose Pulickal.