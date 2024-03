Zum 40er gibt‘s einen Discoabend im Museum

Neues gibt es auch aus der Führungsetage des Freilichtmuseums: Nach sieben Jahren übergibt Direktor Michael Weese sein Amt mit 1. April offiziell an seinen Nachfolger Peter Fritz. Er war zuvor dreieinhalb Jahre als Geschäftsführer der Schallaburg in Niederösterreich tätig. „Das Freilichtmuseum ist für mich ein Juwel. Seine Besonderheit ist die Verbindung aus Kultur- und Naturlandschaft“, so der Neo-Direktor. Auf Letztere will man künftig den Fokus mittels Wiederaufforstungsmaßnahmen am Gelände legen.