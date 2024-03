Monte Lussari: Extremsportler gibt Laufdaten preis

„Habe erst am Ende Vollgas gegeben!“

Bei der Schneelauf-WM kam der 26-Jährige von über 200 Teilnehmern als Erster am Gipfelkreuz an, lag mit einer Pace von 9,48 min/km starke 1:17 Minuten vorm Zweiten, wurde von einer Fanschar empfangen. „Unten war’s schwer. Großteils bin ich aber locker gelaufen. Am Ende habe ich Vollgas gegeben, damit die Leute sehen, was wir leisten.“