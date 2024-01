Gailtaler absolviert 1720 Höhenmeter in 40 Minuten

Skibergsteigen, Paragleiten, Mountainbiken, Skifahren - und das alles in rund 40 Minuten! Der Gailtaler Christof Hochenwarter wagt sich am Sonntag ins Extreme. Zum fünften Mal startet der 26-Jährige beim „Rise and Fall“ in Mayrhofen (T). Bisher war er immer fürs Team Virgo-X als Skibergsteiger oder am Rad angetreten. Heuer sucht er eine neue Challenge - und startet zusätzlich alleine in allen vier Disziplinen.