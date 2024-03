Deutscher bleibt wegen THC-Gummibären in U-Haft

Der Fall erinnert an die Festnahme der US-Basketballspielerin Brittney Griner, die 2022 am Moskauer Flughafen festgenommen worden war, weil sie eine geringe Menge Haschischöl bei sich hatte. Wegen Drogenbesitzes wurde die Star-Spielerin, die auch für den russischen Superleague-Verein Jekaterinburg aktiv war, zu neun Jahren Straflager verurteilt. 2023 wurde sie gegen einen in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler ausgetauscht.