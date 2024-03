So verführerisch sind Lena Hoscheks neue Trachten

Neben den Lena Hoschek Klassikern feiert in dieser Saison das Lolly Kleid in zwei zarten Farbnuancen sein Debüt und bringt frischen Wind in die Trachtenlinie. In pastelligem Grün und sanftem Rosa fügt sich der ärmellose Neuzugang mit seinem zeitlosen Design wunderbar in die Trachtenkollektion ein und avanciert zu einem Klassiker, der schon jetzt nicht mehr wegzudenken ist.