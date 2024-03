ASKÖ Schlaining trauert um seinen letzten Gründer

Ursprünglich wurde der erste Fußballverein im Ort, der „Sportclub Stadtschlaining und Umgebung“ mit den Klubfarben blau-weiß, bereits am 31. März 1928 ins Leben gerufen (hervorgegangen aus dem „Radfahrerverein Stadtschlaining und Umgebung“), dieser wurde jedoch 1937 wieder aufgelöst. Nach dem Zweiten Weltkrieg reifte der Entschluss, einen neuen Verein zu gründen, was dann im Frühjahr 1949 durch Gustav Wallner, Adolf Kuch, Josef Seper und Robert Bauer auch umgesetzt wurde. Die Vereinsfarben waren nun jedoch Grün-Weiß, da sowohl Wallner als auch Kuch immer schon Rapid-Fans gewesen sind. Das erste Freundschaftsspiel wurde in Eisenberg ausgetragen, es folgten weitere gegen Tauchen und die Katholische Jugend Oberwart. Am 7. August 1949 fand das Sportgründungsfest statt.