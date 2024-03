Bewährungsstrafe für Klimaaktivisten bestätigt

Die Letzte Generation sorgte in den vergangenen Monaten nicht nur in Österreich, sondern auch in Italien immer wieder für Schlagzeilen, beispielsweise mit einer Farbattacke auf den Trevi-Brunnen in Rom. Italiens Regierung will künftig hart gegen Klimaaktivistinnen und -aktivisten vorgehen. So hat die Abgeordnetenkammer vor drei Wochen einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der strenge Strafen für Personen vorsieht, die Sehenswürdigkeiten beschmutzen, zerstören oder verunstalten.