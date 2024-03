Stankovic: „Die Hoffnung stirbt bei Sturm zuletzt“

Die 0:3-Lehrstunde im Hinspiel daheim gegen Lille hat im Lager von Sturm allen die Augen geöffnet – dementsprechend realistisch sind die Erwartungen für das Conference-League-Achtelfinal-Rückspiel in Nordfrankreich am Donnerstag (21 Uhr). Fantastereien will Jon Gorenc-Stankovic gar nicht aufkommen lassen – ein Wunder will der Kapitän aber nicht ausschließen.