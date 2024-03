Nach Lille-Abfuhr: Motivationsvortrag für Sturm!

Das Lazarett im Detail: Für Sarkaria (Knöchelbruch), der gestern operiert wurde, Borkovic (Kreuz- und Seitenbandriss) sowie Scherpen (Kreuzbandriss) ist die Saison vorbei. Bei Prass (Hüftbeuger) gibt es eine Mini-Hoffnung auf einen Einsatz in Hartberg. „Aber wir werden kein Risiko eingehen“, so Schicker. Stankovic ist wegen seiner Sperre morgen kein Thema, er sollte nach seinem Nasenbeinbruch nächste Woche mit Gesichtsmaske auflaufen können. Bei Jatta (Riss des Syndesmosebandes) dauert es noch. Ilzer: „Wir wollen Seedy gezielt aufbauen und heranführen. In zwei, drei Wochen könnte er so weit sein.“ Bis dahin sind Wlodarczyk, Camara und Böving in der Offensive neben Biereth gefordert. Wobei die Einsätze bei Böving (Schambeinentzündung) wohltemperiert sein müssen. Ilzer: „Beim Willy müssen wir höllisch aufpassen.“