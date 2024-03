Neue Kampfpreise und Wohnung einrichten am Handy

Doch es geht den Kunden nicht nur ums Geld. 87 Prozent der Ikea-Käufer sagen laut dem Life at Home Report 2023, dass sie sich in ihrem Zuhause wohlfühlen möchten, aber Unterstützung benötigen, um ihre Wohnträume zu visualisieren und zu verwirklichen. Insbesondere beim Online-Kauf sind sie häufig unsicher, ob ihre Wunschprodukte zum Beispiel in ihr Wohnzimmer oder zu den bereits vorhandenen Möbeln passen. Deshalb will man jetzt mit einem neuen, kostenlosen 3D-Raumplaner in der Ikea-App punkten, der mithilfe von künstlicher Intelligenz das Erfassen und Gestalten der eigenen Wohnräume ermöglicht. Produkte werden „wegradiert“ und durch neue ersetzt. „Im ersten Schritt gibt es das Programm für Schlaf-, Wohn-, Arbeits- und Esszimmer“, berichtet Claudio Winkler, Country Digital & Business Development Manager IKEA Österreich. Weitere Anwendungen werden folgen.