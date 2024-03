Frauen nahmen Leiche zum Geldabheben in Auto mit

Mit der Totenruhe nahmen es Loreen Bea Feralo (55) und Karen Casbohm (63) nicht so genau, nachdem ihr betagter MitbewohnerDouglas Layman in der gemeinsamen Wohnung in Ashtabula gestorben war. Die Frauen im Alter von 55 und 63 Jahren hievten dessen Leichnam auf den Beifahrersitz eines Autos. Mit der morbiden Fracht ging es dann zum Drive-In-Schalter eines Kreditinstituts.