„Die Form hätte ein bisschen mehr gegeben“

Superstar Remco Evenepoel zündete am Schlusstag das erwartete Feuerwerk, um sich doch noch den Gesamtsieg bei der Fernfahrt Paris-Nizza zu schnappen. 47 Kilometer vor dem Ziel sprengte der Belgier am Fuß der Côte de Peille die Favoritengruppe, am Ende konnte nur Matteo Jorgenson dem 24-Jährigen bis ins Ziel folgen. Der US-Boy sicherte sich damit das Gelbe Trikot. „Matteo ist der verdiente Sieger. Ich bin dreimal all-in gegangen. Er war der Einzige, der folgen konnte“, gratulierte Etappensieger Evenepoel.