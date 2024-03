Lady Dianas Bruder: Wurde im Internat missbraucht

Spencer sparte nach Dianas Tod nicht mit Kritik an Königshaus

Spencer, der als Journalist arbeitet, ist vor allem für seine scharfe Kritik am Königshaus bei der Trauerfeier für seine Schwester in Erinnerung geblieben. Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris. Sie ist auf dem Gelände des Herrenhauses der Spencers, Althorp House, in der Grafschaft Northamptonshire in Mittelengland begraben.