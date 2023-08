Dianas Bruder postet süßes Kinderfoto zum Todestag

Diana, die heute 62 Jahre alt wäre, würde zwar nicht an Camillas Stelle sitzen, da sie bereits ein Jahr vor der tödlichen Tragödie von Charles geschieden wurde, dennoch gilt diese Traumvorstellung für viele Royal-Fans bis heute als das Ideal, wie es hätte kommen sollen. Nach dem schrecklichen Unfall aber, bei dem ihr Fahrer 1997 die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit voller Wucht gegen einen Brückenpfeiler in einem Autobahntunnel in Paris krachte, verloren der Fahrer selbst, die Prinzessin und ihr damaliger Freund Dody Al-Fayed ihr Leben.