Wohnhaus von sechsköpfiger Familie in Flammen

Feuerwehr-Großeinsatz am Samstagabend in Silz im Tiroler Oberland: Im dicht bebauten Ortskern der Gemeinde stand ein Wohnhaus in Flammen. Weit mehr als 100 Einsatzkräfte kämpften gegen das Inferno an. Die Bewohner - eine sechsköpfige Familie - blieben unverletzt. Aufgrund des enormen Schadens können sie vorerst nicht ins Haus zurück.