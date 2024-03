Erfolgloses Rezept

Am nächsten Tag erwarte ich es kaum, bis die Buben ins Bett gehen. „Schaltet die Lichter in euren Zimmern aus!“ - „Machen wir!“, höre ich den Mittleren rufen. Das sagt er nur, damit er vor mir Ruhe hat. Die Lichter gehen natürlich nicht aus. Ich schraube an den Sicherungen. Sofort stehen alle drei in der Küche. „Warum ist der Strom ausgefallen?“ - „In der Küche nicht. Denkt einmal darüber nach“, antworte ich sibyllinisch. - „Papa, was soll der Scheiß?“ Der Große verlangt einen Elternrat. Der Anspruch auf Strom sei ein menschliches Grundrecht. Außerdem sei er gerade dabei gewesen, ein wichtiges Update für die Schule herunterzuladen. „Klar, für die Schule“, erwidere ich und glaube natürlich kein Wort.