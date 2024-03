Nordirland bittet seine Bevölkerung um Verzeihung

Ein V-Mann, der tötete

Hintergrund für die Entschuldigung O‘Neills war die Präsentation des vorläufigen Berichts einer polizeilichen Untersuchung zu einem V-Mann der britischen Sicherheitsbehörden in der IRA am Freitag. Der Informant mit dem Code-Namen „Stakeknife“ wird mit mindestens 14 Morden in Verbindung gebracht.