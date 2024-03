Zangerl offiziell als AK-Präsident wiedergewählt

Appelle an die Landesregierung

Zangerl - der seit 2008 als AK-Präsident fungiert - appellierte bei seiner Wiederwahl an die teils anwesende schwarz-rote Landesregierung, insbesondere die Teuerung weiter im Blick zu haben und kündigte an, weiter „Druck“ auf die politisch Verantwortlichen zu machen. Die Menschen brauchen „soziale Sicherheit und wirtschaftliche Perspektiven.“ „Es muss wieder möglich gemacht werden, dass sich Tirols Arbeitnehmer-Familien Eigentum schaffen können“, sagte der 66-jährige Arbeiterkammerchef.