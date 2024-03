Rätsel um Ollersdorfer Zeitkapsel ist gelüftet

Hochspannung bei der Öffnung der Zeitkapseln

„Niemand konnte sich mehr erinnern, was man im Jahr 1985 in diese Zeitkapsel gegeben hat“, erklärt Strobl. Erst im Zuge der Eröffnung der neuen Pyramide hat man das Ollersdorfer Geheimnis gelüftet. Was in der Kupferrolle zum Vorschein kam, waren auf Pergament geschriebene Aufzeichnungen rund um eine Wanderung mit musikalischer Begleitung anlässlich der Eröffnung der ursprünglichen Holzpyramide im Jahr 1985. Was am meisten überraschte war die Qualität der Schriftstücke. Das Pergament wie neu, die Schrift und auch die Fotos gestochen scharf.