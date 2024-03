Frankreichs Presse: „Österreicher wurden erstickt“

„RMC Sport“: „Im Hinspiel des Achtelfinales der Europa-Conference-League erteilte der LOSC dem SK Sturm Graz am Donnerstag in Österreich eine Lektion (0:3). Das Schlimmste ist überstanden, die Nordfranzosen haben nun neun Zehen im Viertelfinale und müssen in einer Woche in Lille nur noch verwalten.“