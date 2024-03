Affengruber: „Letzten 15 Minuten waren Wahnsinn“

Christian Ilzer (Sturm-Trainer): „Am Ende war es leider so eindeutig wie das Ergebnis. Wir haben von Anfang an nicht diese Energie, nicht diese Intensität auf den Platz gebracht, um so eine dominante Mannschaft in ihrem Spielfluss einzuschränken. Wir sind nur im Nachlaufen gewesen. Lille ist eine Klassemannschaft. Wir haben systematisch immer wieder Dinge probiert. Am Ende war es so: Wir kommen im Pressing nicht hin, da fehlen die letzten zwei Meter. Wenn der Spielverlauf optimal ist, kann eine Energie kommen, dann kannst du über dich hinauswachsen. Das war aber heute nicht der Fall. Das Spiel sollte uns aber gute Lernpunkte geben.“