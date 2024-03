Hunderte Kinder aus Schule in Nigeria entführt

In Nigeria sind Medienberichten zufolge Dutzende Schulkinder entführt worden. Eine bewaffnete Gruppe habe demnach am Donnerstagmorgen eine Volksschule in der Ortschaft Kuriga im nordwestlichen Teilstaat Kaduna überfallen. Basierend auf Augenzeugenberichten berichteten Lokalmedien am Freitag von zwischen 100 und 287 entführten Mädchen und Buben. Auch Lehrer seien verschleppt worden. Die Regierung und Polizei äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.