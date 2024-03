Aichs Volleyball-Coach weiß, wie man Meister wird

Auf zur Revanche! Im Vorjahr unterlag Aich im Bundesliga-Finale Tirol klar 1:4. Diesmal kommt es schon im Halbfinale (Serie „Best of five“) zum Duell. Am Donnerstag (18) geht’s in Bleiburg los. „Tirol hat das beste Team der Liga, das größte Budget und die besten Bedingungen. Sie sind klarer Favorit, haben den Druck“, stellt Trainer Lucio Oro klar. „Wir können befreit aufspielen!“