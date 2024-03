Salzburger Fußballer bangen um Sajaad (20)

In Salzburg angekommen, entdeckte er seine Liebe zum Fußball. Der Jugendliche spielte in mehreren Mannschaften, zuletzt in der Reserve des USC Eugendorf. In Mattsee arbeitete er als Fußball-Jugendtrainer – und war Teil einer passionierten Hobbykicker-Runde. „Er ist ein netter Kerl, bestens integriert und ein total sozialer Mensch. Wir würden ihm so gerne helfen, aber wie?“, ist sein Freund Alfred Dworschak ratlos. Immerhin: „Am Sonntag wollen wir Sajaad abholen und gemeinsam Fußball spielen.“