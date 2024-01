Salzburger (51) raste mit 91 km/h durch Eugendorf!

An der Wiener Bundesstraße B1 in Eugendorf hatten sich die Beamten ihre Kontrollstelle aufgebaut, um dort die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Lenker zu messen. Sie erwischten zwei Probeführerscheinbesitzer, die zu schnell unterwegs waren: Ein 21-jähriger Flachgauer war mit 79 km/h unterwegs und ein 18-Jähriger aus der Stadt Salzburg raste mit 82 km/h in die Kontrolle.