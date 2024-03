Raab: „Wir können Einzelfälle nicht verhindern“

Außerdem werde oft nicht zwischen selbständig oder unselbstständig unterschieden. „Wir von der Agenda vergleichen unselbstständig Vollzeitbeschäftigte. Da beträgt die Lücke 12,4 %. Im Jahr 2004 waren es noch 20,8%. Das heißt: Da hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten einiges getan. Es gibt auch eine positive Entwicklung.“ Doch warum ist die Lücke noch immer so groß? Treml benennt die zentralen Punkte. Einerseits die Berufswahl, nach wie vor gebe es in Österreich die klassischen Männer- und Frauenberufe. Zweitgenannte sind meist eher gering entlohnt. Wie Tätigkeiten im Sozialbereich. Weiters: Die oft bemühte Elternkarenz und Kinderbetreuung. „96 % der Betreuung wird von Frauen verrichtet. Die sind danach auch wieder in Teilzeit. Das wirkt sich aus bis zum Pensionsalter.“ Überdies: Frauen erleiden durch eine Karenz 70-80 % an Einbußen, bei Männern gibt es keine Auswirkungen. Ein Aufstocken von Teil- auf Vollzeit zahle sich zudem oft nicht aus, „da die Steuerprogression so stark bei mittleren Einkommen zuschlägt.“ Vollzeit müsse attraktiver werden, Karenz müsse besser aufgeteilt werden, fordert Treml.