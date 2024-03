Ein Schlag ins Gesicht für arbeitende Menschen

26 Millionen. Was für eine unvorstellbare Summe. Unpackbar wie ein Euromillionen-Jackpot. 26 Millionen. So viel Geld können 95 Prozent aller Menschen in diesem Land in ihrem ganzen Leben nicht erwirtschaften und im Lotto gewinnen schon gar nicht. Immobilien-Jongleur René Benko hat sich diese Summe von seiner Signa Holdung auszahlen lassen. Pro Jahr.