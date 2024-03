Pflegebörse definiert 24-Stunden-Betreuung neu

Zeitnahe vor dem Starttermin erhalten Kunden im Vorfeld das Profil ihrer potenziellen Betreuungskraft.

Alle notwendigen Unterlagen wie Arbeitsvertrag, Förderantrag, An- und Abmeldeformular werden verlässlich am Tag der Anreise per E-Mail und innerhalb von zwei Tagen per Post zugesandt.

Der erste Tag der Betreuung vor Ort wird mit einer Visite durch eine österreichische Diplomkrankenschwester begleitet. Anschließend stehen die Betreuungskräfte im stetigen Kontakt und Austausch mit den Fachkräften.

Ein weiterer Vorteil von der Pflegebörse ist der komfortable Kostenkalkulator, mit dem die Kunden den Preis des „Sorglospakets“ vorab online berechnen und entsprechend kalkulieren können.

Als einziges Unternehmen in der Branche bietet die Pflegebörse zudem die Flexibilität eines täglich kündbaren Vertrags.