Neues Angebot in der 24-Stunden-Betreuung

Ausbildung im Ausland und im Burgenland

„Neben der Anstellung von pflegenden Angehörigen und den Pflegestützpunkten ist dies eine weitere Säule bei der Umsetzung des Pflegeplans“, erklärt Landesrat Leonhard Schneemann. Ausgebildet werden die Pflegekräfte in jeweils 200 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis in ihrem Heimatland und in burgenländischen Betreuungseinrichtungen. Danach besteht die Möglichkeit, eine Ausbildung zur Heimhilfe zu absolvieren. Vermittelt werden die 24-Stunden-Pflegekräfte dann über die Online-Plattform betreuerinnen.at.