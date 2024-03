„Wäre sehr überrascht, wenn Max Verstappen ...“

„Krone“: Die Formel-1 geht schon am Samstag in Dschidda weiter, in Saudi-Arabien entsteht auch in Quiddiya eine neue Strecke, bei der du mitarbeitest ...

Alex Wurz: Es ist eine ganz neue Art der Rennstrecke! Wir fahren durch Family-Parks, wir fahren durch die Stadt, wir haben offene Teile wie klassische Rennstrecken. Es geht sehr viel rauf und runter, gibt sehr schnelle Kurven-Kombinationen. Die Strecke hat einen eigenen Charme und Rhythmus.