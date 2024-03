Wiener Netze: In 20 Monaten Installateur werden

Der Fachkräftemangel lässt Unternehmen wie die Wiener Netze kreativ werden. Gemeinsam mit dem waff bieten sie ab Herbst ein verkürztes Ausbildungsprogramm an: In nur 20 Monaten wird man hier zum Installations- und Gebäudetechniker ausgebildet. „Der Wiener Arbeitsmarkt braucht kluge Köpfe und geschickte Hände. Die Initiative der Wiener Netze schlägt genau in die richtige Kerbe und bietet wichtige Anreize für all jene, die beruflich neu durchstarten möchten“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) beim Besuch im Ausbildungszentrum.