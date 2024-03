„Baupaket schafft keine einzige private Wohnung“

„Aber auch die gewerblichen Bauträger könnten mitziehen, dafür müssen nur dringend die Beschränkungen aus der Bauordnung und Flächenwidmung beseitigt werden.“ Denn diese machen es zum Teil unmöglich, nachzuverdichten und damit Bodenverbrauch zu senken. Dabei wären auch im privaten Sektor bis zu 40.000 zusätzliche Wohnungen in Wien möglich, gesamt also nur in der Bundeshauptstadt 100.000 Einheiten. „Derzeit bleibt uns häufig nur die grüne Wiese, um zu bauen.“ Das sei aber derzeit aufgrund hoher Grundstückspreise und gestiegener Baukosten kaum erschwinglich. Die von der Regierung veranschlagte eine Milliarde Euro für den Bau und die Sanierung von 25.000 Wohnungen betrifft nur den öffentlichen Sektor, also Genossenschaften bzw. gemeinnützige Träger. „Durch das jetzt vorliegende Baupaket entsteht aber keine einzige private Wohnung“, zeigt sich Fachgruppen-Obmann Gerald Gollenz besorgt.