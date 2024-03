Bau-Paket: Die Richtung stimmt

Ja, so weit haben sich die Politiker von den Bürgern entfernt. Aber immerhin: Das was jetzt (vor den Wahlen natürlich) zusammengestoppelt wurde, geht schon in die richtige Richtung. Der Bogen ist weit gespannt, er reicht vom Finanzieren eines Eigenheims (für die Bevölkerung am Land absolut essenziell) über günstige Mietwohnungen bis hin zu leistbaren Sanierungen. Das ist nicht nur eine Geldfrage, sondern auch ein rechtliches Problem (etwa bei Altbauten, die mehreren Eigentümern gehören). Dazu wurde ein kleiner Blumenstrauß von „Goodies“ zusammengestellt, da sind steuerliche Erleichterungen, geringere Gebühren etc. enthalten -immerhin: Die Betroffenen haben Hoffnung, ein preiswertes Wohnen bleibt kein Luxus, sondern kommt wieder in Reichweite.