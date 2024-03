„Kinderbetreuung neu“ in vier Modellregionen fix

Praxistest in den Gemeinden

Mit Herbst 2024 sollen die vorgesehenen Maßnahmen des Rechts auf Kinderbildung und -betreuung in insgesamt vier Modellregionen erprobt und deren Erfahrungen evaluiert werden. Ziel ist, das Konzept bis 2026 in einem Großteil der 277 Tiroler Gemeinden anbieten zu können. 50 Millionen Euro nimmt das Land dafür in die Hand, 30 Millionen davon sollen in neue Infrastruktur fließen.