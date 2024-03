Über 83 Millionen Euro fließen in Wasserwirtschaft

Zum einen geht es darum, die Abwasserreinigung bestmöglich zu gewährleisten. In diesen Bereich wurden in den vergangenen 75 Jahren insgesamt 1,4 Milliarden Euro investiert, rechnete am Dienstag Landesrat Christian Gantner (ÖVP) vor. Er betonte zudem, dass mit dem Abwasserbereich immerhin rund 200 Arbeitsplätze verbunden wären und dieser damit kein zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor sei. Investiert wird aber auch in die Wasserversorgung, also konkret in Leitungen und Grundwassersysteme etwa. Und zuguterletzt ist auch die Wildbach- und Lawinenverbauung ein Thema, das nicht nur wegen Rhesi, dem Megaprojekt in Sachen Hochwasserschutz und Rheinregulierung, in den vergangenen Jahren an Relevanz gewonnen hat.