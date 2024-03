Wer gibt uns eine Chance oder holt uns nach Hause?

Wer hat „Tiger“ gesehen?

Der niedliche Kater ist am 15. Februar aus seinem Zuhause, in Mötz, Wasserstatt, ausgebüxt und wird seitdem schmerzlichst vermisst. Das einjährige Kerlchen ist kastriert, nicht gechippt und sehr zutraulich. Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Bei Sichtungen bitte an die Telefonnummer: 0664/4333557 wenden.