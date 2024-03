Vorarlberger Frauenpreis an Sprickler-Falschlunger

Sprickler-Falschlunger habe sich bereits zu einer Zeit unerschrocken für die Belange der Frauen stark gemacht hat, als die Stimmung im Hinblick auf diese Themen in Vorarlberg noch weniger offen gewesen sei, begründete die Jury ihre Wahl. So habe sie als Landtagsabgeordnete stets klar Position bezogen, etwa wenn sie die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern anprangerte. Zudem habe sie in ihrem Zivilberuf als Ärztin Pionierarbeit geleistet - als Mitbegründerin des Frauengesundheitszentrums und Ärztin in der Frauennotwohnung ebenso wie als erste weibliche Allgemeinmedizinerin in Dornbirn.