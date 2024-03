Dreikampf um den Landeshauptmann-Sessel

Der „Umfragekrieg“ in der Steiermark geht weiter! Jetzt macht es die FPÖ mit einer neuen Erhebung – nach einer von Market und einer der ÖVP – spannend. Demnach liegen die drei größten Parteien in der Steiermark beinahe Kopf an Kopf! OGM befragte zwischen 12. und 20. Februar im Auftrag des freiheitlichen Landtagsklubs 1033 wahlberechtigte Steirer ab 16 Jahren (Schwankungsbreite +/-3,1 Prozent). Der „Steirerkrone“ liegen die Ergebnisse vor.