Im Homeoffice: Fachkräfte aus Nigeria für die IT

Laut Report in Nigeria rund 85.000 IT-Experten

Gegründet wurde es von Lily Akpuaka-Bosse. Sie verfügt über mehrere Jahre internationale Erfahrung als IT-Expertin sowie in der Organisationsentwicklung und im Mitarbeiter-Training. „Was viele Menschen in Österreich und Europa oft nicht wissen, ist, dass es in Afrika und insbesondere in Nigeria eine große Anzahl aufstrebender, gut ausgebildeter Talente im IT-Bereich gibt, die darauf brennen, sich in internationalen Projekten zu beweisen und eine faire Chance zu bekommen“, erklärt die Neo-Unternehmerin. Sie verweist auf einen Report von Google und der International Financial Corporation, aus dem hervorgeht, dass es in Nigeria 85.000 Software-Entwickler gibt.