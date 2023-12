„Verteilungskampf“: 18.400 offene Stellen in Tirol

Laut dem AMS Tirol waren mit Stand Ende November 19.790 Personen arbeitslos gemeldet, wie die „Krone“ berichtete. Ein leichtes Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 5,4 Prozent. Spannend in diesem Zusammenhang ist der sogenannte Stellenmonitor des Wirtschaftsbundes für November. Dieser listet pro Bundesland auf, wie viele Stellen insgesamt offen sind, in welchen Branchen und liefert eine Unterteilung in die einzelnen Bezirke. Demnach gab es exakt 18.406 offene Stellen in ganz Tirol.