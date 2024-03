Lebenslange Leidenschaft für drei Billardkugeln

„Das ist bei unseren Turnieren so üblich, dass du immer auch ein Match leiten musst“, lächelt er in der wohlverdienten Pause. Bereits mit 5 Jahren begann der in Middlesbrough gebürtige und immer noch dort lebende Causier mit dem English Billiards. Eine Variante, die auf einem Snooker-Tisch gespielt wird, allerdings nur mit drei Kugeln. Ein weißer und ein gelber Spielball für die beiden Kontrahenten, dazu ein roter Ball. Gepunktet wird mit einer Karambolage aller drei Kugeln oder indem man entweder einen der beiden anderen Bälle, oder abprallend von einem Objektball, seinen eigenen Spielball versenkt. So lange man punktet, bleibt man am Tisch. Ein Match bei den Austrian Open dauert in der Vorrunde eine Stunde, in der K.o.-Runde 90 Minuten.