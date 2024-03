Frauen an der Polizeispitze: „Nicht nur positiv“

Die Polizei wird immer weiblicher, allerdings nicht auf Führungsebene. Das ist die Bilanz des Projekts „Arbeitsgruppe Frauenförderung“, das 2022 von Innenminister Gerhard Karner in Auftrag gegeben wurde. Anlässlich des Weltfrauentages haben wir zwei steirische Offizierinnen gefragt, woran es hakt und warum so wenig Frauen an die Spitze der Exekutive wollen.