Karambolage im Lauteracher Ried

Es war der Klassiker eines Auffahrunfalls: Aufgrund einer kurzzeitigen Verkehrsbehinderung hatte sich auf der Senderstraße in Lauterach ein kleiner Stau gebildet. Eine Lenkerin wurde davon überrascht und krachte mit ihrem Wagen in das Heck eines stehenden Pkws, welcher durch die Wucht des Aufpralls wiederum in ein weiteres Fahrzeug geschubst wurde.