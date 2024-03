Absturz mit Gleitschirm: Mann (57) schwer verletzt

Gegen 13 Uhr unternahm der 57-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land gemeinsam mit seinem 21-jährigen Sohn Gleitschirmflüge vom Stoderzinken. Im Bereich des Dachsteingebirges in einer Flughöhe von rund 2300 Metern klappte plötzlich der Gleitschirm des 57-Jährigen, vermutlich aufgrund von Windböen zusammen, und der Mann stürzte unkontrolliert rund 100 Höhenmeter in die Tiefe. Trotz eines sofort ausgeklappten Rettungsschirms schlug der 57-Jährige in einer steilen felsigen Rinne südlich des Gipfels des Scheichenkoppens am Boden auf und wurde schwer verletzt.