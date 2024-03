Ein Pferd als Therapeut für Dominik (13)

Katharina B., die im Rollstuhl sitzt, suchte ursprünglich nach einer Therapie für sich selbst. Als ihr Sohn bei einer Sitzung mit dabei war, merkte sie, wie schnell er den Zugang zu den Tieren fand. Seitdem geht er zur Reittherapie. Und hat sich schon verändert: „Er gewinnt an Selbstvertrauen und geht selbstbewusst mit den Pferden um. Am Hof ist er ganz anders als zuhause.“ Für die 55-jährige Therapeutin ist das der Antrieb ihrer Arbeit. Sie schwärmt: „Dominik ist so hilfsbereit und in den sechs Monaten schon ruhiger geworden.“