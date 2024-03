Polizei schnappt in Flachgau mehrfache Ladendiebe

Seit 20. Februar kam es im Flachgau und dem angrenzenden Oberösterreich zu mehreren Ladendiebstählen in Drogeriemärkten und einem Lebensmittelmarkt. Am Nachmittag des 28. Februar konnte ein 31-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger in Straßwalchen als Tatverdächtiger bei einem Diebstahl im Drogeriemarkt festgenommen werden. Bei der Vernehmung war der Marokkaner zu den Vorwürfen geständig.