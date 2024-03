SP-Klubchef Kucher will Mieten bis 2026 einfrieren

Erst am Freitag hatte Kucher in einer Aussendung kritisiert, dass die Preise in Österreich „munter weiter steigen“. Die SPÖ verlange daher eine Kurskorrektur. „Wenn einem auf der Autobahn Hunderte Geisterfahrer entgegenkommen, dann muss man irgendwann erkennen, dass man selbst in die falsche Richtung fährt.“