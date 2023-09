Steigende Kreditzinsen lassen Mieten explodieren

Um wohlfeile 460 Euro pro Monat wohnte Frau L. noch im März des Vorjahres in ihrer Genossenschaftswohung in Mödling. Heute muss die 39-Jährige dafür bereits 920 Euro hinblättern. Also das Doppelte. Warum? Schuld seien die massiv gestiegenen variablen Zinsen der Baufinanzierung, erklären Fachleute der Arbeiterkammer.