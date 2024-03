Selbstgefälligkeit | Kein Grund zum Jubel

Kein Grund zum Jubel. Das Vertrauen in die Politiker wächst–wenn man sich den neuesten APA-OGM-Vertrauensindex ansieht. Dieser fragt das Vertrauen in die wichtigsten Regierungs- und Oppositionspolitiker ab. Tatsächlich haben sich einige der Politiker dabei gegenüber der Umfrage aus dem Dezember 2023 verbessert. Dazu muss man aber wissen, dass in dieser vorletzten Umfrage für einige Politiker absolute Tiefstwerte ausgewiesen worden waren. Bundeskanzler Karl Nehammer etwa war damals auf einen Saldo von minus 32 Prozent geplumpst–der schlechteste je für einen Bundeskanzler ausgewiesene Wert. Jetzt hat sich Nehammer auf minus 29 Prozent leicht verbessert–was noch immer tief unter seinen früheren Werten liegt: vor zwei Jahren etwa erreichte er noch einen Saldo von plus 4 Prozent, vor einem Jahr immerhin minus 17. Über eine Verbesserung „freuen“ darf sich auch ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka: Er bleibt hinter Herbert Kickl im untersten Kellergeschoß, hat seinen Minuswert aber von 66 auf 61 Prozent reduziert… An der positiven Spitze residiert weiter Alexander Van der Bellen: jetzt mit einem Positivsaldo von 22 Prozent, zuletzt waren es 17, vor einem Jahr waren es auch 22, im Herbst 2021 aber noch 42 Prozent. Grund zum Jubel über steigendes Vertrauen wäre also nicht angebracht.